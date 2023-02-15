67-летний актер Александр Феклистов родился в России, но поддержал Украину в такое непростое время.

Александр Феклистов - известный актер. Одна из его самых знаковых ролей - это персонаж Сан Саныча в сериале "Сваты". Рассказываем, как он сейчас выглядит, чем занимается, а также что говорит о войне в Украине.

Александр Феклистов: биография

Родился в 1955 году в Ленинграде. Окончил Школу-студию МХАТ, и с 1982 года был актером МХАТа. Первый фильм, где он снялся - "Отряд" Алексея Симонова (1984 год). Фильмы и сериалы с участием Феклистова: "Покушение", "Классные мужики", "Голубка", "Дневник доктора Зайцевой", "Татьянина ночь" и другие. Снялся в 4, 5, 6 и 7 сезонах культового сериала "Сваты" от студии "Квартал 95".

Феклистов в "Сватах": подробности образа

В культовом ситкоме ему досталась роль Александра Александровича Берковича - проректора, позже ректора института, коллеги Юрия Анатольевича. Большинство персонажей сериала называли его просто - Сан Саныч. После ухода из сериала Анатолия Васильева, сыгравшего Юрия Анатольевича, сценаристы сделали Сан Саныча мужем Ольги Николаевны Ковалевой.

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Таким образом он из второстепенного актера превратился в главного героя.

Как Александр Феклистов выглядит сейчас

Что Александр Феклистов говорит о войне в Украине

Российский актер еще с 2014 года четко заявил о своей позиции против войны - тогда он вместе с другими кинематографистами подписал опубликованное "КиноСоюзом" открытое письмо с осуждением "российской военной интервенции в Украину". В 2022 году, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, Феклистов записал видеообращение со словами:

"Дорогие мои украинские коллеги, с кем я работал, кто меня помнит, хочу выразить вам слова солидарности. Мы здесь в России испытываем невероятный стыд и позор в связи с тем, что случилось. Но это все мелочи в сравнении с тем, что терпит сейчас Украина... Мой дядя, Валентин Моисеевич, во время Второй мировой войны погиб под Киевом. Вернее, пропал без вести. Так я не понимаю, зачем мы это повторяем. Это ужасно больно и горько".

Напомним, кто из звезд "Сватов" поддержал Путина и войну.

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