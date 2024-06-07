На момент смерти актеру было 86 лет.

Популярный американский актер Том Бауэр умер 30 мая. Самыми известными его ролями были Кэтрис Уиллард в сериале "Уолтоны" и уборщик Марвин, который вместе с Джоном Макклейном останавливал преступников в киноленте "Крепкий орешек 2".

Как пишет The Hollywood Reporter, звезда ушел из жизни во сне в собственном поместье в Лос-Анджелесе. Печальную весть изданию сообщила невестка актера – Мэри Миллер.

Кроме вышеупомянутых фильмов, Бауэр снялся в фильме "Никсон" с Энтони Хопкинсом в главной роли. Том сыграл отца 37-го президента США. Также в его творчестве картина "Плохой лейтенант" 2009 года. В ней актер предстал в образе отца Николаса Кейджа.

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В молодости знаменитость не планировал заниматься актерством, однако его спортивная карьера не сложилась, и поэтому он решил поступить в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Также Том изучал актерское мастерство в "Мастерской теней Джона Кассаветиса". Позже он вообще стал детективом в Бостоне. Как поделилась его невестка, Бауэр был основателем Бостонского репертуарного театра.

Будучи детективом в 1972 году, звезде предложили сняться в фильме "Основное учение Павла Хаммела" с Аль Пачино. Позже картина была награждена премией "Тони". После этого Том понял, что должен посвятить свою жизнь актерству и поэтому переехал в Лос-Анджелес.

В ленте "Крепкий орешек 2", которая вышла в 1990 году, Бауэр сыграл Марвина. Он жил в подвале международного аэропорта имени Даллеса. В фильме изображены приключения Марвина вместе с Макклейном, которые вместе противостоят террористам. Последнего сыграл Брюс Уиллис.

Напомним, ранее звезду сериала Netflix нашли мертвым в тюремной камере.

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