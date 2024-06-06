На момент смерти мужчине было 29 лет.

Актер скандального документального сериала "Свободные: тюремный эксперимент" от Netflix Джон "Истсайд" Макаллистер умер в тюрьме. Мужчину нашли мертвым в тюремной камере на его кровати 2 июня.

На момент смерти актеру было 29 лет и уже в июле он должен был выйти на свободу. Как пишет издание Mirror, версия о самоубийстве была сразу же опровергнута органами власти. Однако причину смерти до сих пор не установили.

Макаллистер попал в тюрьму из-за ряда преступлений. В частности, из-за тех, что связаны с наркотиками, проникновением в частную собственность, кражей имущества и владением огнестрельным оружием. Мужчина начал нарушать закон с 19 лет. В 2023 году он признал себя виновным и был приговорен к трем годам лишения свободы, но в целом он провел за решеткой 10 лет своей жизни.

Документальный сериал с его участием вышел в апреле этого года, однако его сразу накрыла волна критики из-за социальных экспериментов над заключенными. Что касается Джона, то он всегда улыбался и постоянно искал позитив в своей жизни. В сериале он неоднократно говорил о своем желании жить и скорее выйти на свободу.

"Его внезапная смерть опустошила нашу семью", - поделилась тетя актера Мелисса Риган.

О чем сериал "Свободные: тюремный эксперимент"

В картине рассказывается о жизни заключенных в региональном медицинском центре Джефферсона в Пайн-Блафф, США. Идея сериала заключалась в том, чтобы предоставить мужчинам больше свободы в собственных действиях. В частности, камеры не закрывали на ключ, а охранники больше не следили за заключенными. Актер даже начал делать татуировки в собственной камере.

"Я хочу гуманизировать людей. Я хочу предоставить людям возможность влиять на свою культуру, среду и сообщество", - отметил руководитель сериала Эрик Гиггинс.

Американцы негативно отреагировали на новый проект и объяснили свое возмущение тем, что из киноленты сделали реалити-шоу.

Напомним, ранее ушел из жизни известный украинский режиссер Нико Лапунов.

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