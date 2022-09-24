Звезда негативно высказалась о других украинских артистах в новом выпуске программы "Взрослые девочки".

Певица Оля Полякова в новом выпуске программы "Взрослые девочки" с Машей Ефросининой обратилась к коллегам, которые хейтили ее, когда был языковой скандал.

"Когда у нас были проблемы ни одна тварь из шоу-бизнеса, кроме Суханова и Гордона, нас не поддержали. Остальные засунули языки в ж*пу и не поддержали. А наши друзья нас еще и пытались потопить. Так вот, господа артисты, придут снова рыночные отношения в Украину, не приходите ко мне со своими клипчиками. Идите в ж*пу! И будьте там, где вы были, когда нас хейтили, а вы сидели и в сраки свои языки позасовывали, господа коллеги", - сказала Оля Полякова.

Маша Ефросинина данное заявление Оли никак не комментировала. Вероятней всего речь идет о языковом скандале, в который знаменитости попали не так давно.

Языковой скандал Оли Поляковой и Маши Ефросининой

Популярные телезвезды в одном из выпусков шоу "Взрослые девочки" заявили, что ведут программу на русском даже после полномасштабного вторжения из-за того, что на украинском они не могут достаточно красочно описывать свои эмоции - нет своеобразной "химии". За это на них тут же набросились хейтеры. Критиковали даже коллеги.

Например, певец Арсен Мирзоян заявил: "Эти все отмазки: "Я не могу на украинском общаться". Так не делай этого вообще. Не выходи в эфир, бл*ть, не общайся с людьми, закрой на х*й свою передачу. Просто закрой на х*й! Как смотреть такую передачу, когда русский язык как красная тряпка для быка? Опять, выходит, есть за и против. Опять раздор".

Осудительно также высказались Александр Педан и Павел Зибров.

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