Не успела певица вернуться домой, как ее ждало неприятное происшествие.

Украинская певица Оля Полякова на днях вернулась домой и стала свидетельницей неприятного происшествия, связанного с ее животными.

Сразу по приезду звезда осмотрела свою усадьбу и, конечно, заглянула к своим животным. В хлеву она заметила козу, которая застряла в межбетонном пространстве.

Так, Полякова вместе с работниками своей фермы попыталась спасти животное. После этого они еще долго ее отпаивали, чтобы спасти ей жизнь. Но состояние козы пока остается тяжелым.

"Вроде она чувствует себя чуть лучше, чем вчера. Правда, вот глаза не открывает. Внутривенное ей сегодня делали. Надеюсь, выживет", – сказала Полякова в своем Instagram.

Напомним, Оля Полякова впервые за четыре месяца вернулась в Украину. Певица уже успела дать концерт в киевском метро.

Вас также могут заинтересовать новости: