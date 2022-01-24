Певица показалась в стильном комбинезоне в первом выпуске шоу "Голос страны".

Украинская певица Александра Зарицкая стала пятым судье вокального шоу "Голос страны-12". В первом эфире она появилась в синем комбинезоне, который полностью закрывает ее тело, даже руки.

Именно в таком образе ранее появилась на публике американская модель и звезда реалити Ким Кардашьян. Единственным отличием между "луками" девушек стали украшения, которые надела солистка группы KAZKA.

Стоит отметить, что Александра Зарицкая - первая тренер "Голоса страны", которая начинала свой творческий путь со сцены проекта как участница. Певица участвовала в шоу в 2014 году, но не прошла "Нокауты".

Читайте такжеНазваны главные секс-символы украинского шоу-бизнеса (фото)Александра отмечает, что всегда верила в свою мечту, и эта вера помогала ей работать над собой и добиваться результатов.

Напомним, в первом прямом эфире проекта стало известно, что в "Голосе страны" появилось пятое двойное тренерское кресло, которое заняла команда "Второго шанса" – народный тренер Андрей Мацола и певица Александра Зарицкая.

Вас также могут заинтересовать новости: