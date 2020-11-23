Похоронят всемирно известного режиссера на Лычаковском кладбище.

Во Львове сегодня прощаются со всемирно известным театральным режиссером Романом Виктюком, который умер на 85-м году жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на карантин, на похороны выдающегося режиссера пришли сотни львовян.

Гражданская панихида по Роману Виктюку проходит в Первом украинском театре для детей и юношества (бывший Театр юного зрителя), где режиссер начинал свой творческий путь. Впоследствии гроб с телом режиссера перенесут в церковь святого Андрея, где состоится прощание и отпевание. Похоронят метра сцены на Лычаковском кладбище, в семейном склепе.

Среди присутствующих на церемонии прощания - известные львовские актеры, режиссеры, первые лица города и области, а также рядовые горожане, кто знал и уважал творчество Виктюка.

Режиссер Роман Виктюк умер на 85-м году жизни 17 ноября в России. 27 октября стало известно, что Виктюк госпитализирован с коронавирусом.

Справка. Роман Виктюк родился в 1936 году во Львове. С 1970-х годов ставил спектакли в разных театрах Москвы. В 1988 году на сцене театра «Сатирикон» поставил свой самый знаменитый спектакль - «Служанки», в котором все роли играли мужчины. А через три года спектаклем «М. Баттерфляй» открыл Театр Романа Виктюка.

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Автор: Мирослава Бзикадзе