В жизни шоумена в последнее время было много моментов, которые заставляли его плакать.

Известный украинский телеведущий, шоумен и волонтер Сергей Притула признался, что иногда позволяет себе слабость и может поплакать.

А все - из-за полномасштабной войны против нашей страны. Об этом ведущий поделился в интервью "Грунту".

"Я здесь не буду каким-то оригиналом, откровенно говоря, потому что плакал, когда друзья погибали. Плакал, когда с братом не было связи, когда они зачищали Ирпень. Плакал, когда кое-кто из друзей выходил из плена, кого возвращали, это были слезы радости", - говорит он.

По словам шоумена, порой он лил слезы, когда просыпался после начала полномасштабной войны сам в их с женой огромном доме. Ведь они так мечтали, чтобы их гнездышко было полно веселья и детского смеха.

"Но потом, на фоне того, что дети у некоторых родителей больше не пробегутся уже никогда из-за этой проклятой войны, а у некоторых детей родители больше не проснутся в пустом доме, ты понимаешь, что твои проблемы - это ноль.Твои хлопоты и переживания. Запихиваешь переживания свои куда-то глубже, идешь на свой фронт и лупашишь дальше", - сказал Притула.

Как фонд Притулы приближает победу Украины

Ранее стало известно, что 600 миллионов гривень, которые украинцы собрали на покупку трех "Байрактаров", пошли на покупку спутника, а именно - на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

УНИАН писал о впечатляющих характеристиках спутника ICEYE, приобретенного фондом Притулы.

Вас также могут заинтересовать новости: