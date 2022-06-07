Роды прошли в Лос-Анджелесе.

Победительница первого сезона украинского "Холостяка" с Максимом Чмерковским - Александра Шульгина впервые стала мамой.

Новостью о рождении ребенка она поделилась на своей странице в Instagram.

Экс-"холостячка" родила девочку 3 июня в США, где проживает уже несколько лет. Роды прошли в Лос-Анджелесе.

"Я много чего сделала за 34 года. Но это мой самый масштабный "проект"! С огромной любовью и счастьем делюсь, что звездочка пришла к нам 3 июня. 41 неделя. 4 кг и 55 см. Благодарю заранее всех за поддержку и теплые слова. Мы уже дома, знакомимся. На часах 2:46. Кормлю грудью и пишу этот пост. Счастье есть. Будьте счастливы!" - написала Шульгина под сообщением с трогательным видео с новорожденной дочкой.

Напомним, в 2011 году хореограф Макс Чмерковский стал героем первого сезона украинского шоу "Холостяк". В финале он выбрал Александру Шульгину, однако их отношения не имели продолжения.

После завершения шоу "Холостяк" Шульгина развивалась как блогер, а также выпускала спортивную одежду собственного бренда. У девушки есть любимый мужчина, чье имя она не афиширует, называя его "Суперменом".

Ранее Макс Чмерковский рассказал, что жалеет об участии в проекте "Холостяк".

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