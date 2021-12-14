Певец готовится выдать замуж свою дочь.

Украинский певец Павел Зибров рассказал о подготовке к свадьбе дочери Дианы, которой в следующем году исполнится 25 лет.

Подробностями подготовки к торжественному событию в семье артист поделился в интервью каналу "Украина".

Стало известно, что возлюбленный девушки несколько лет назад сделал ей предложение (они пять лет встречаются), но свадьбу они никак не могут спланировать.

"Думаю, в 2022 году мы наконец-то ее сделаем. У нас 2 года пандемия. Мы только наметили – оборвалось, красная зона – оборвалось", – рассказал Зибров.

Читайте также64-летний Павел Зибров признался, что не спит со своей супругой в одной комнате"Не хочется, чтобы там было 20 или 30 гостей. Хочется чуть-чуть больше, чтобы и друзья из шоу-бизнеса пришли. Мы уже знаем, какое у Дианы будет платье, какие обручальные кольца – это дизайнерская работа, потому что она все-таки в кругу творческих людей выросла", – добавил он.

По информации СМИ, избранником Дианы является бизнесмен Андрей Ищенко.

Ранее сообщалось, что в период своей популярности Павел Зибров пользовался спросом у девушек. По его словам него было очень много симпатичных поклонниц.

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Автор: Катерина Шварц