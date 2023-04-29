Ведущий рассказал, как его шоу пытались "цензурить", а после съемок куда-то пропал главный атрибут проекта.

Продюсер и ведущий легендарного шоу "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк вспомнил забавную историю с Виктором Януковичем. Как оказалось, после его появления на съемках куда-то исчезла шляпа.

Так, Кондратюк принял участие в прямом эфире на YouTube-канале STAND UP Battle Club. Во время стрима продюсер рассказал, что когда-то Янукович захотел появиться на съемках детского "Караоке на Майдане".

"Янукович - это единственный президент, который был на "Караоке на Майдане", причем он тогда был премьер-министром... Организовывала это все Людмила Кучма, жена Кучмы", - вспомнил Кондратюк.

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Ведущего просили ждать Януковича и не записывать выступления участников, пока тот не появится. Впрочем, Кондратюк решил не останавливать съемки ради него. Впоследствии Янукович все же пришел, тогда уже пел финалист шоу.

"Но вижу в конце передачи подходит Янукович и аплодирует... А тогда была как раз фишка о том, что Янукович, имевший две судимости, тырил шапки по молодости. Финалист, мальчик, поет песню "В траве сидел кузнечик", - вспомнил Кондратюк.

Все прошло хорошо. Однако впоследствии ведущему начали звонить и просить вырезать песню. Как оказалось, тогда Янукович уже планировал идти в президенты, а его команда очень боялась "провокаций". Поэтому они испугались детской песни, ведь там было слово "сидел". Кроме этого, после съемок выпуска с Януковичем куда-то исчезла шляпа.

"У нас реально на той съемке пропала шляпа, и не было ее два года", - рассказал Кондратюк.

Впрочем, потом выяснилось, что шляпу стащил не Янукович. Его украла одна из участниц, которая только через два года решилась ее вернуть.

Напомним, ранее Кондратюк жестко прошелся по Ханумаку и его скандальной песне "Дика дичка".

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