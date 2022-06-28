Артистка спела на мероприятии в Нью-Йорке.

Украинская певица Alyosha недавно выступила в Нью-Йорке на ЛГБТ-прайде. Там она исполнила свой хит "To be free", благодаря которому в свое время попала на Евровидение.

На своей странице в Instagram звезда анонсировала концерт и написала: "Принятие, толерантность, взаимопонимание, право жить и любить свободно, право быть собой, право выбирать свой путь и свое будущее! За это идет борьба! Украина на передовой, а рядом с нами – весь свободный цивилизованный мир".

Однако не все оценили ее истинный посыл. Так, одна из фанаток возмутилась и подчеркнула - якобы сейчас не время бороться за права сексуальных меньшинств, так как в Украине идет война. Alyosha не стала молчать.

"Помогают Украине все! И на прайде тоже! Поблагодарите тех, кто не комментариями, а делом помогает нашей стране сейчас!", - написала звезда.

Напомним, Тарас Тополя ответил, стрелял ли в человека. Артист, который вступил в ряды ВСУ практически сразу после полномасштабного вторжения России, не дал четкого ответа на вопрос.

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