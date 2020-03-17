Бархатная кошечка: секс-дива Пэрис Хилтон попала на обложку в откровенном наряде (фото)

На фотографии Хилтон позирует в черном бархатном боди и сетчатых колготках.

Актриса и экс-наследница империи Hilton Пэрис Хилтон попала на обложку глянцевого журнала Rollacoaster в откровенном наряде. Читайте такжеПэрис Хилтон снимет реалити-шоу в санатории на Закарпатье - СМИ Снимок появился в Instagram-аккаунте издания. На фотографии Хилтон позирует в черном бархатном боди марки Juicy Couture, длинных черных перчатках со стразами и в сетчатых колготках. Образ Пэрис Хилтон дополняют белая блестящая сумка того же бренда, крупное колье со стразами и серьги. Стилистом съемки выступил Джордж Виллалпандо, а автором обложки стал фотограф Брендан Форбс.

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