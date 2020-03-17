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Бархатная кошечка: секс-дива Пэрис Хилтон попала на обложку в откровенном наряде (фото)

15:05, 17 марта 2020
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Пэрис Хилтон /фото: Harper's Bazaar

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Снимок появился в Instagram-аккаунте издания.

На фотографии Хилтон позирует в черном бархатном боди марки Juicy Couture, длинных черных перчатках со стразами и в сетчатых колготках.

Образ Пэрис Хилтон дополняют белая блестящая сумка того же бренда, крупное колье со стразами и серьги.

Стилистом съемки выступил Джордж Виллалпандо, а автором обложки стал фотограф Брендан Форбс.

фото: Rollacoaster

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Теги: #Пэрис Хилтон