Бархатная кошечка: секс-дива Пэрис Хилтон попала на обложку в откровенном наряде (фото)
15:05, 17 марта 2020Звезды
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На фотографии Хилтон позирует в черном бархатном боди и сетчатых колготках.
Пэрис Хилтон /фото: Harper's Bazaar
Актриса и экс-наследница империи Hilton Пэрис Хилтон попала на обложку глянцевого журнала Rollacoaster в откровенном наряде.
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Снимок появился в Instagram-аккаунте издания.
На фотографии Хилтон позирует в черном бархатном боди марки Juicy Couture, длинных черных перчатках со стразами и в сетчатых колготках.
Образ Пэрис Хилтон дополняют белая блестящая сумка того же бренда, крупное колье со стразами и серьги.
Стилистом съемки выступил Джордж Виллалпандо, а автором обложки стал фотограф Брендан Форбс.
фото: Rollacoaster
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