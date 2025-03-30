Зрители не оценили новый трек Ильи Парфенюка.

Во время концерта популярного украинского артиста Ильи Парфенюка, он же Parfeniuk, который ранее выступил на сцене в одних трусах, произошел курьезный инцидент. Исполнителя хитов "Врубай", "Провела екскурсію" та "Відриваючись" засмеяли во время его выступления.

Неприятная для певца ситуация произошла в Кропивницком. Об этом стало известно из видео, которое опубликовали присутствующие на музыкальном событии в Instagram. Знаменитость представил зрителям свою новую композицию, которая пока не вышла на стриминговых сервисах. Какое название у песни - пока что неизвестно. Однако, судя по видео, в треке он поет о любви.

Спев несколько строк из песни, Парфенюк услышал смех в зале. Зрители начали громко смеяться, то ли с его пения, то ли с самих слов композиции. Илья не сдержался и даже на мгновение остановился.

"Не оценили новую песню Парфенюка на концерте в Кропивницком. Певец решил поделиться песней, которую еще не выпустил, но в зале начались хихиканья", - написали в подписи к ролику.

Звезда спросил у зрителей: "Что смешного?". Но ответа не получил и продолжил петь. Что именно смутило зрителей - неизвестно. В комментариях украинцы также поделились впечатлением от песни. Они пишут, что певец плохо поет, а также негативно высказываются о его концертах:

"Концерт туфта"

"А что с динамиком или со звуком? Как будто телефон в воду упал"

"Как его вообще можно слушать"

"Он петь не умеет"

Однако были и комментаторы, которые возмущены поведением людей в зале. Они не понимают, для чего так пренебрежительно относиться к артисту и вообще приходить на его выступление, если не нравится его творчество.

Напомним, ранее экс-невеста Ильи Парфенюка рассказала об их ссоре. Пара объявила о разрыве еще в прошлом году, но до сих пор активно обсуждает свое расставание на публике. В частности, на этот раз блогерша Симбочка поделилась, что артист поднимал на нее руку, когда она была на последних месяцах беременности.

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