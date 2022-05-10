Перед исполнением песни он цинично пожелал мира.

Певец Александ Панайотов, который родился и вырос в украинском городе Запорожье, продолжает выступать на территории страны-агрессора. 9 мая он пел на концерте, посвященном Дню победы.

На мероприятии в Ставрополе перед своим выступлением он обратился к зрителям и цинично пожелал им мира.

"Для меня этот праздник священный, один из самых главных праздников в году. Это все привито моей бабушкой, которая рассказывала мне с детства о войне, о тяжелых временах, она сама блокадница из Ленинграда. Поэтому я очень уважительно и очень трепетно отношусь к этой дате. Ставропольцы, с Днем победы! Всем мирного неба над головой, счастья, любви, и самое главное – здоровья", - сказал Александр Панайотов.

Напомним, перед россиянами на 9 мая выступала и киевлянка Наташа Королева с фанатом Путина Тарзаном. Кроме того, оскандалилась своими выступлениями в Кремле певица Таисия Повалий, которая цинично исполнила "Пісню про рушник".

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