В Национальном академическом театре имени Франко впервые высказались об инциденте.

Актер Остап Ступка, который в начале апреля пьяный протаранил легковой автомобиль в Киеве, был отправлен под ночной домашний арест минимум на два месяца.

В Национальном академическом театре имени Франко, где работает Ступка, впервые прокомментировали данный инцидент. Стоит отметить, что недавно в театре уже показали спектакль "Кориолана", где ранее играл актер. Его там заменил Виталий Ажнов.

"Остап Ступка - актер нашего театра. Мы ценим его актерский талант, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть представления в нашем театре, если иное не будет определено судом. Конечно, ситуация, которая произошла, глубоко расстроила всех. Мы желаем пострадавшему скорейшего выздоровления", - прокомментировали на Facebook-странице театра.

Видео дня

ДТП с Остапом Ступкой: что известно

4 апреля актер врезался в легковой автомобиль в Киеве. Правоохранители установили, что за рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения. В другом автомобиле находился мужчина, которого сразу же госпитализировали. Его состояние оценивают как среднее.

На суде, где Ступке избрали меру пресечения, он назвал аварию "фатумом", раскаялся и извинился.

Ранее УНИАН писал, что украинский актер и боец ВСУ Павел Алдошин также попал в ДТП.

Вас также могут заинтересовать новости: