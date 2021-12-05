Мила Кунис / depositphotos.com

Мы привыкли видеть знаменитостей во всеоружии - с красивым мейком, ухоженным внешним видом и в стильных образах. И да, на церемониях и награждениях они выглядят безупречно, но вот реальность, на самом деле, немного отличается от ожидаемого.

Кортни Лав

Американская актриса и певица любит сдержанные образы, но в то же время откровенные. На публике она часто появляется в платьях, а вот в частной жизни предпочитает носить не совсем стильные вещи. Кроме того, она часто показывает свои фото без макияжа, на которых ее в принципе сложно узнать.

Кортни Лав / instagram.com/courtneylove
Кортни Лав / instagram.com/courtneylove
Кортни Лав / instagram.com/courtneylove

Кристен Стюарт

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт последнее время пытается казаться роковой женщиной, нанося яркий макияж в стиле смоки-айс и надевая экстравагантные наряды. А вот если весь мейк смыть и переодеть ее в обычную повседневную одежду, то узнать ее будет очень-очень сложно. 

Кристен Стюарт / depositphotos.com
Кристен Стюарт / Скриншот Instagram
Кристен Стюарт / Скриншот Instagram

Мила Кунис

Красотка на экране и "ободранка" в жизни Мила Кунис вызывает неоднозначные реакции своими выходами. Поклонники привыкли видеть ее в стильных образах и легким макияжем, который лишь подчеркивает идеальные черты ее лица. Но вот папарацци удается снять ее втихаря и показать человечеству, что ожидания немного отличаются от реальности.

Мила Кунис / depositphotos.com
Мила Кунис / depositphotos.com

Эшли Грэм

Модель Эшли Грэм совсем не стесняется несовершенств на своем теле. Более того, она настолько откровенна, что может публично кормить ребенка грудью, показывать свою проблемную кожу и даже сверкать целлюлитом. Что ж тут поделаешь, царские капризы - они такие. Вот только у поклонников ее фото часто вызывают недоумение, ведь не всем приятно смотреть на такого рода снимки.

Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham
Эшли Грэм / instagram.com/ashleygraham

Шэр

Американская певица и актриса Шэр, более известная по роли в фильме "Бурлеск", на сцене всегда выглядит безупречно. А вот в реальности, кажется, что она порой "забивает" на свой внешний вид. Об этом говорит и ее фото, на котором она позирует с неухоженными волосами.

Шэр / instagram.com/cher
Шэр / Скриншот Instagram

Ранее УНИАН рассказал, кто из звезд любит мужчин помладше.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич