Голливудские звезды часто в реальности выглядят совсем не так, как на обложках глянцевых журналов.

Мы привыкли видеть знаменитостей во всеоружии - с красивым мейком, ухоженным внешним видом и в стильных образах. И да, на церемониях и награждениях они выглядят безупречно, но вот реальность, на самом деле, немного отличается от ожидаемого.

Кортни Лав

Американская актриса и певица любит сдержанные образы, но в то же время откровенные. На публике она часто появляется в платьях, а вот в частной жизни предпочитает носить не совсем стильные вещи. Кроме того, она часто показывает свои фото без макияжа, на которых ее в принципе сложно узнать.

Кристен Стюарт

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт последнее время пытается казаться роковой женщиной, нанося яркий макияж в стиле смоки-айс и надевая экстравагантные наряды. А вот если весь мейк смыть и переодеть ее в обычную повседневную одежду, то узнать ее будет очень-очень сложно.

Мила Кунис

Красотка на экране и "ободранка" в жизни Мила Кунис вызывает неоднозначные реакции своими выходами. Поклонники привыкли видеть ее в стильных образах и легким макияжем, который лишь подчеркивает идеальные черты ее лица. Но вот папарацци удается снять ее втихаря и показать человечеству, что ожидания немного отличаются от реальности.

Эшли Грэм

Модель Эшли Грэм совсем не стесняется несовершенств на своем теле. Более того, она настолько откровенна, что может публично кормить ребенка грудью, показывать свою проблемную кожу и даже сверкать целлюлитом. Что ж тут поделаешь, царские капризы - они такие. Вот только у поклонников ее фото часто вызывают недоумение, ведь не всем приятно смотреть на такого рода снимки.

Шэр

Американская певица и актриса Шэр, более известная по роли в фильме "Бурлеск", на сцене всегда выглядит безупречно. А вот в реальности, кажется, что она порой "забивает" на свой внешний вид. Об этом говорит и ее фото, на котором она позирует с неухоженными волосами.

Ранее УНИАН рассказал, кто из звезд любит мужчин помладше.

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Автор: Диана Могилевич