Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании

Несмотря на то, что Лорак развелась с мужем в 2019-м, Налчаджиоглу продолжал оставаться владельцем половины компании "Ани Лорак Продакшн", через которую проходят деньги за концерты девушки.

Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

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Несмотря на то, что Лорак развелась с мужем в 2019-м, Налчаджиоглу продолжал оставаться владельцем половины компании "Ани Лорак Продакшн", через которую проходят деньги за концерты девушки.

Певица оформила статус индивидуального предпринимателя, и уже после этого переоформила на себя компанию.

До этого Федеральная миграционная служба России проверила "Ани Лорак Продакшн" и выявила некоторые нарушения. В частности, речь идет о том, что их не уведомляли о сумме контрактов гражданки Украины Ани Лорак.

Отметим, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак прожили вместе 14 лет. В браке у них родилась дочь София.

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