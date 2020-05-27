Ани Лорак лишила бывшего мужа доли в своей компании
Украинская певица Ани Лорак лишила бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу доли в компании, которая была зарегистрированной в России.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
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Несмотря на то, что Лорак развелась с мужем в 2019-м, Налчаджиоглу продолжал оставаться владельцем половины компании "Ани Лорак Продакшн", через которую проходят деньги за концерты девушки.
Певица оформила статус индивидуального предпринимателя, и уже после этого переоформила на себя компанию.
До этого Федеральная миграционная служба России проверила "Ани Лорак Продакшн" и выявила некоторые нарушения. В частности, речь идет о том, что их не уведомляли о сумме контрактов гражданки Украины Ани Лорак.
Отметим, что турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак прожили вместе 14 лет. В браке у них родилась дочь София.
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