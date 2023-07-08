По словам актера, авария была для него определенным "знаком".

Украинский актер Остап Ступка дал интервью Алексею Суханову и рассказал, что думает о "пьяном" ДТП, в которое он попал в апреле этого года. Как оказалось, он считает, что это был "знак".

По словам артиста, он не рассказал об аварии своей матери, ведь волновался за ее здоровье. Впрочем, она узнала о ДТП из новостей, но об этом Ступка все равно с ней не говорит.

"Мы настолько близки с ней, что нам не нужны никакие объяснения... Она не раздувает пламя внутри семьи, она все это видела, она приняла это, и она пытается потушить это. И так хватает всевозможных мыслей, потому что она сама осталась, без своего мужа", - отметил Ступка.

Также он рассказал, как бы на "пьяное" ДТП отреагировал его отец - легендарный актер Богдан Ступка, который умер в 2012 году. По мнению артиста, его папе это бы точно не понравилось.

"Я не знаю, он бы был, наверное, очень расстроен. Вообще, эта ситуация вся, когда он ушел... У меня сложилось такое впечатление, что что-то развалилось не только в моей жизни, а вообще в мире, в стране. Потому что совсем пошел другой период. Начался 2014-й год, потом эти 8 лет известных событий, война. Что бы он о войне сказал? Здесь еще я со своими жизненными пощечинами", - рассказал актер.

Ступка считает, что иногда человеку даются испытания. По мнению актера, авария, которая с ним произошла, это определенный "знак", которым его отец хотел "сказать", чтобы тот остановился.

"У каждого свое время исправлять ошибки, потому что все мы люди. Мы все так или иначе совершаем ошибки. Возможно, ко мне в 55 лет пришел этот знак жестокий, чтобы я остановился и о чем-то подумал, что-то переосмыслил... Для того, чтобы какое-то понимание пришло, наконец, в 55 лет. Это шанс, понимание, знак, образ. Может быть все, что угодно. Поэтому я думаю, что таким жестким способом судьба или отец с небес, или еще кто-то, сказал: "Остановись", - резюмировал Ступка.

"Пьяное" ДТП со Ступкой - что известно

4 апреля 2023 г. Остап Ступка устроил 'пьяное" ДТП. Он врезался в припаркованное авто, в котором находился водитель. Мужчина получил немало травм, а сам Ступка не пострадал.

Впоследствии Ступку отправили на ночной домашний арест. Во время суда актер называл аварию "фатумом" и говорил, что раскаялся. В июне домашний арест Ступке продлили. Впоследствии пострадавший в аварии мужчина заявил, что актер его "обманул" и якобы не компенсировал все расходы. Сам Ступка обвинения отрицает.

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