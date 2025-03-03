Эдриен Броуди получил мировое признание.

Стало известно, кто победил в номинации "Лучший актер" на ежегодной кинопремии "Оскар". Букмекеры прогнозировали победу Эдриену Броуди за роль в фильме "Бруталист" и не зря, ведь именно он и получил главную статуэтку.

Этот фильм рассказывает о последствиях Холокоста. Главную роль в "Бруталисте" сыграл Эдриен Броуди. Режиссером стал Брейди Корбета.

Эдриен Броуди воплотил образ вымышленного архитектора Ласло Тота, который пережил Холокост и Вторую мировую войну, после завершения которой строит жизнь в США.

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Интересно, что эта лента получила еще ряд наград - "Лучшая операторская работа" и "Лучшая музыка к фильму". Также "Бруталист" был номинирован в главной номинации "Лучший фильм".

Чем известен Эдриен Броуди

Эдриен Броуди - американский актёр и продюсер. Снялся более чем в 60 фильмах. Самый молодой лауреат награды Американской киноакадемии "Оскар" в номинации "Лучший актёр главной роли", получивший её в возрасте 29 лет в 2003 году, а также второй в истории американский актёр (после Кристофера Ламберта), удостоенный премии "Сезар" в номинации "Лучшая мужская роль".

Всемирную известность приобрёл после роли польско-еврейского пианиста Владислава Шпильмана в фильме Романа Полански "Пианист". Также он снялся в таких фильмах как "Пиджак", "Кинг-Конг", "Таинственный лес" и сериале "Острые козырьки".

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