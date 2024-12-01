Телеведущая Екатерина Осадчая уже активно готовится к новогодним праздникам.

Кажется, новогоднее настроение уже охватило украинских звезд! Телеведущая Екатерина Осадчая не стала исключением и решила заранее окунуться в праздничную атмосферу, начав с главного атрибута - елки. Но не сама, а в компании своих маленьких помощников.

Екатерина активно делится моментами своей жизни в соцсетях, поэтому и этот процесс не обошла вниманием. В сторис Instagram она опубликовала несколько видео, на которых ее младший сын, со всей серьезностью подходит к ответственной задаче - украшению елки. Звезда показала, как мальчик сосредоточенно развешивает разноцветные игрушки, пытаясь найти лучшее место для каждой.

Конечно, не обошлось без помощи старшего брата. 7-летний Иван, как настоящий рыцарь, страховал маму, когда она тянулась к верхушке елки, чтобы закрепить там звезду.

Видео дня

А вот Юрий Горбунов, муж Екатерины, взял на себя роль семейного оператора, фиксируя эти трогательные моменты для семейного архива.

Екатерина пообещала своим подписчикам показать результат совместного труда позже. Уверены, что елка получилась не только красивой, но и наполненной теплотой и любовью.

Напомним, Осадчая удивила фото с тремя сыновьями.

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