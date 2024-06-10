Актер уже много лет живет в США.

Украинский актер Дмитрий Ступка уже несколько лет живет в Америке. Звезда кино, который ранее ответил, чем зарабатывает на жизнь за рубежом, заговорил о возвращении в Украину и объяснил, возможно ли это.

Как известно, актер переехал в США еще в 2021 году вместе с женой и дочерью. По словам Ступки, о полномасштабном вторжении он впервые услышал на борту самолета, которым летел в Киев. Однако не смог попасть на родину, потому что границы уже были закрыты.

После этого мужчина несколько месяцев жил в Европе, где помогал ВСУ и занимался волонтерством, а потом решил вернуться в Америку. Актер говорит, что очень скучает по своему дому в Украине и хотел бы жить здесь. Правда, сейчас в США его "держит" дочь Богдана. Поэтому в ближайшее время он не планирует возвращаться в Украину.

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"Я так понимаю, что моя дочь будет жить здесь, потому что мама уже имеет свой бизнес, свою жизнь. А забрать ребенка от мамы я не имею права. Поэтому, дай Бог, закончится война, буду жить на две страны. В Украине много лет работал, делал карьеру, и так просто это все разорвать не хотел бы. Я очень скучаю по Киеву, по друзьям, по родственникам, по профессии. Конечно, вижу, как все хорошо складывается в театре, какие очереди за билетами. Я скучаю по этому, потому что очень люблю театр, зрителей, сцену. Но сейчас на первом месте у меня мой ребенок", - поделился Ступка в интервью OBOZ.UA.

К слову, Дмитрий был в браке с ведущей Полиной Логуновой 7 лет. У пары родилась дочь. Однако в 2022 году они объявили о разводе, не назвав причину разрыва. Сейчас актер в отношениях с новой девушкой - певицей Юлией Барабановой. Знаменитость рассказал, когда планирует свадьбу с любимой.

Напомним, ранее Дмитрий Ступка ответил, как реагирует на хейт относительно отсутствия в Украине во время войны.

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