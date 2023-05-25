Мужчины вообще не похожи.

Многие, наверное, и не знали, что у российского певца Филиппа Киркорова есть родной брат. Однако раз в год артист все же напоминает поклонникам о существовании его близкого человека.

В своих соцсетях Киркоров, поддерживающий преступный режим Кремля, показал детскую фотографию, где он изображен с маленьким братом. А вот сделал это артист только потому, что у его родственника день рождение.

В подписи к снимку он написал, что любит брата всем сердцем и пожелал ему долгих лет жизни.

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Стоит отметить, что такую большую любовь обычно Киркоров не проявляет к брату. Он показывает его крайне редко, и то только фотографии из их детства.

Однако, если посмотреть на профиль Благого Филипова, то можно заметить, что мужчина живет в Болгарии. Там он успешный пианист.

Стоит отметить, что мужчины вообще не похожи друг на друга, несмотря на то, что они являются кровными родственниками.

Напомним, ранее Киркоров публично заговорил о помощи оккупантам. Он заявил, что часть вырученных от концерта денег передаст семьям российских военных.

Кроме того, он с цветами отправился к "вечному огню" возле Кремля.

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