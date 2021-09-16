Певица станцевала под хит "На стиле".

Украинская певица Оля Полякова стала детективом второго сезона шоу "Маска". В одном из выпусков она появится в розовом латексном комбинезоне с заячьими ушками.

В таком образе можно рассмотреть идеальную фигуру Поляковой. Кроме того, она эротично подвигалась под песню группы "Время и Стекло" - "На стиле".

"Вульгарно", "Пусть лучше так перед своим мужем танцует, а не перед миллионами зрителей", "Кролик-переросток", "Если больше нечем брать, то все методы хороши", "С Тиной Кароль надо создать дуэт! Все предпосылки - друг друга не переносят, но у обоих явно признаки нарушения гормонального фона", - пишут фаны в комментариях.

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Впервые громко о себе Полякова заявила в 2013 году с хитом "Шлепки". Клип на эту песню разрабатывал Потап. Следом за этим она представила ещё одну работу - "Люли", которую на YouTube посмотрело более 6 млн человек. Затем певица выпустила еще несколько хитов - "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно".

В феврале 2018 года певица была признана самой красивой женщиной года Украины по версии журнала "Viva!" 1 февраля 2019 года вышел мини-альбом "Королева ночи". 18 ноября того же года певица представила песню и видеоклип "Эй, секундочку". 21 августа 2020 года исполнительница выпустила композицию "Белый танец".

Известно, что Оля Полякова в браке с бизнесменом Вадимом Поляковым. Они воспитывают двоих дочерей - Марию и Алису.

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Автор: Диана Могилевич