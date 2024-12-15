Маша Ефросинина рассказала, что слухи не соответствуют действительности.

Маша Ефросинина и Оля Полякова снова вместе! Популярный YouTube-проект "Взрослые девушки" вернулся после более чем годичного перерыва, а ведущие сразу же отреагировали на слухи об их конфликте, которые активно распространялись в сети.

За время отсутствия новых выпусков "Взрослых девушек" фанаты успели придумать немало причин для возможной ссоры между звездами. Одной из самых популярных версий был конфликт из-за денег. Якобы Оля Полякова, известная своей любовью к роскоши, требовала большую часть прибыли от проекта, тогда как Маша Ефросинина не согласилась на такие условия.

Однако, в новом выпуске "Взрослых девушек" ведущие с юмором опровергли эти слухи. Они пригласили в студию гостей, которые поделились сплетнями, что им приходилось слышать о конфликте между Поляковой и Ефросининой.

Одна из зрительниц рассказала, что слышала о ссоре из-за мужчины, которого якобы не смогли поделить звездные подруги.

"Это прекрасно! Мне нравятся такие сплетни", - сказала Полякова.

"Мало того, что у нас есть любовники, то есть мы не можем каждой своего найти!" - шутя сказала Ефросинина.

Полякова также рассказала, что слышала сплетни о том, что они с Машей поссорились из-за денег, которые зарабатывают на "Взрослых девушках".

"Короче, что мы с тобой не поделили какие-то нереальные богатства, которые зарабатываем на "Взрослых девушках". И, типа, я захотела больше денег, потому что я хапуга еще та. Это, кстати, правда. Вот. И мы на этом поссорились, потому что я хапуга, а ты жлобиха" - высказалась Оля Полякова.

Маша Ефросинина рассказала, что слухи о конфликте с Поляковой не соответствуют действительности.

"Людям не интересно знать правду. Что одна была не в ресурсе. Потом, честно скажу, у меня и у тебя начались с февраля 2024 года шизофренические графики по работе", - заметила ведущая.

Возвращение "Взрослых девушек" стало приятной неожиданностью для поклонников, которые с нетерпением ждали новых выпусков.

Напомним, Маша Ефросинина поразила перевоплощением на Рождество и рассказала о реакции мужа-воина.

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