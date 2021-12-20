В ноябре стало известно, что исполнитель отменяет свои концерты из-за болезни.

Популярный певец и секс-символ украинской сцены Олег Винник рассказал о причинах, по которым был вынужден отменить свои концерты в ноябре.

Читайте такжеОлег Винник рассказал о жутком ДТП: певец чудом остался жив (видео)Как он заявил ведущей "Светской жизни" Екатерине Осадчей, сольники перенесли на весну 2022 года. Все-из-за болезни.

"Бронхиально-астматический ларингит", - сказал "повелитель волчиц".

По словам артиста, во время болезни он целую неделю спал по 18 часов.

Также Винник ответил на вопрос Осадчей, где он хочет встретить Новый год. Он рассказал, что ему предлагают Мексику.

"Честно говоря, я никогда не праздновал Новый год на океанском песочке, но хочу", – добавил певец.

Напомним, в конце ноября 2021 года певец Олег Винник отменил концерты в столице в ноябре в связи с болезнью. "Мы до последнего делали все возможное, чтобы наши встречи состоялись. Но, к сожалению, на сегодняшний день состояние здоровья артиста не позволяет ему выйти на сцену", - заявили в пресс-службе артиста.

Все билеты остаются действительными, а новые даты выступлений будут объявлены дополнительно.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Ольга Робейко