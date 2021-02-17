Украинский артист Олег Винник в интервью Дмитрию Гордону рассказал о сексе в 47 лет.
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"Секс стал кайфишнее. Интересно, может в 100 еще лучше? Секса на старости, говорят, меньше. Как тебе в 60 заниматься сексом? Так же как и в 40, только с мешком цемента на спине", - сказал Винник.
Также он добавил, что после 40 лет жизнь только начинается. Последние полгода он ощущает кризис среднего возраста, но это не мешает ему чувствовать жизнь и наслаждаться ею.
"Мы не даем себе временами возможности (наслаждаться жизнью, - УНИАН). Мы чего-то постоянно добиваемся, бегаем, ищем", - добавил Винник.
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