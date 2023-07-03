По словам Ясинского, артист будто живет в другой реальности.

Известный продюсер Михаил Ясинский рассказал, что дважды общался с артистом Олегом Винником после полномасштабного вторжения России в Украину.

Первый их разговор, по его словам, был в контексте того, что Винник спрашивал, что ему делать как артисту в новых условиях. Как сказал Ясинский в интервью Славе Демину, у него даже были какие-то планы и намерения.

Однако во время второго разговора, который состоялся летом, он понял, что Винник находится в другой реальности.

"Уже было ощущение, что он не понимает что происходит. Так происходит со многими людьми, которые находятся за границей. Они не чувствуют Украину. Там все по-другому воспринимаешь. Глядя на его интервью, у меня впечатление, что у него своя жизнь. И мне интересно, что будет происходить с ним завтра", - сказал Ясинский.

Он добавил, что интервью Винника YouTube-каналу "Крупным планом" было выгодно и ему самому, и журналисте Виктории Курочке. Винник якобы побывал на сеансе у психотерапевта, рассказав о том, что происходит у него внутри, а журналистка заявила о своем новом проекте.

Однако, чтобы вернуться в украинский шоу-бизнес, как считает Ясинский, Виннику необходимо конкретно ответить на вопросы общества и обьяснить, почему его не было в тот момент, когда люди в нем нуждались.

"Я его не осуждаю. Я понимаю психологию артиста. Он мог испугаться, мог заболеть, но он должен был сказать об этом. Сейчас я вижу человека, который ничего не понимает. Я разочарован. И если такое ощущение есть у украинцев, то вопрос: придут ли они на его концерт?"

При этом продюсер отметил, что Винник всегда был очень искренним человеком, именно в этом и был секрет его популярности.

"Он настоящий, и по-настоящему не в себе", - подытожил продюсер.

Напомним, ранее Михаил Ясинский рассказал о судьбе Олега Винника в Украине.

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