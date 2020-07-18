Олег Винник рассказал, где его можно встретить в Киеве

Олег Винник назвал свои любимые рестораны в Киеве.

У поклонниц Олега Винника, которые всегда мечтали встретиться с кумиром в непринужденной обстановке, наконец, появился шанс.

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В эксклюзивном интервью УНИАН Олег назвал свои любимые рестораны в Киеве.

"Не часто, но бываю в ресторане «Аляска». Он нравится мне своей стабильностью, из года в год качество еды там не меняется. Еще я очень люблю грузинскую кухню, поэтому раньше заходил в «Gogi». Но поскольку там всегда много людей, в последние годы такой возможности у меня нет", - рассказал певец.

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