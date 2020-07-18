Олег Винник рассказал, где его можно встретить в Киеве
17:23, 18 июля 2020Звезды
105 0
Олег Винник назвал свои любимые рестораны в Киеве.
Олег Винник назвал свой любимый ресторан / Instagram
У поклонниц Олега Винника, которые всегда мечтали встретиться с кумиром в непринужденной обстановке, наконец, появился шанс.
Читайте также"Когда-нибудь я решусь поделиться своим счастьем": Олег Винник рассказал о личной жизни
В эксклюзивном интервью УНИАН Олег назвал свои любимые рестораны в Киеве.
"Не часто, но бываю в ресторане «Аляска». Он нравится мне своей стабильностью, из года в год качество еды там не меняется. Еще я очень люблю грузинскую кухню, поэтому раньше заходил в «Gogi». Но поскольку там всегда много людей, в последние годы такой возможности у меня нет", - рассказал певец.
Полный текст интервью читайте по ссылке.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter