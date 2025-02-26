Знаменитость объяснил, как полномасштабное вторжение повлияло на них с женой и как им удалось сохранить брак.

Украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал об отношениях с женой во время войны и что им помогло сохранить брак. Артист признался, из-за чего они могут поссориться и где сейчас находятся его четверо детей.

Знаменитость редко делится подробностями личной жизни, но на этот раз он сделал исключение и рассказал об отношениях с любимой. В интервью для программы "33 вопроса от Люкс ФМ" певец рассказал, что их с женой многолетний брак с женой Натальей Сидь прошел испытание войной. Пара не развелась благодаря тому, что женщина решила в сложные времена остаться рядом с мужем и не выезжать за границу. По словам Скрипки, если бы избранница решила иначе, он не знает, были ли бы они до сих пор вместе.

"Война - это очень стрессовый раздражитель. Действительно, людям очень трудно оставаться адекватными и быть вместе. Я благодарен своей жене. Я настаивал, чтобы моя семья уехала из Киева, они сказали, что никуда не поедут. Этот факт повлиял, что наша семья была вместе. Я не знаю, как бы это было, если они там, а я здесь. Я так понимаю, именно по этой причине многие браки разваливаются", - считает звезда.

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Исполнитель говорит, что чаще всего они с Натальей ссорится из-за политики. В частности, у них может возникнуть конфликт из-за президента США Дональда Трампа и его указов. Артист убежден, что американский лидер "неуправляемый человек", а Сидь верит, что его решения приведут к миру.

"Больше всего поссориться можем из-за Трампа. Я говорю, что Трамп - неуправляемый человек, непонятно, куда он выведет свою страну и весь мир. А жена говорит, что все будет классно, он нормальный чувак", - рассказал знаменитость.

У супругов четверо детей: сыновья Роман и Устим и дочери Олеся и Зоряна. Девочки пока учатся в школе в Киеве. А вот старший сын уже получает образование археолога и историка в университете. Младший Устим пошел по стопам своего отца и занимается музыкой. Скрипка говорит, что предлагал сыновьям учиться за границей, но они отказались и остались в Украине.

"Девочки учатся в школе. Младший сын Устим себя реализовывает как артист. Он пытается шифроваться, я его понимаю и поддерживаю. Я предлагаю свою помощь, он отказывается. Так бы у него карьера шла быстрее. Старший Роман учится на историка и археолога. Я хотел отправить ребят учиться за границей, они оба отказались. Они себя не видят за рубежом, поэтому оба учатся в Киеве", - добавил певец.

Напомним, ранее Олег Скрипка рассказал, как в школе в Курской области его называли "хохлом". Артист также признался, общается ли с родственниками из России.

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