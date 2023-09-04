По его словам, ведущая пытается транслировать свою прекрасную жизнь, но на самом деле это не так.

Телеведущая Маша Ефросинина неоднократно говорила, что после полномасштабного российского вторжения у нее возникли проблемы с мужем Тимуром Хромаевым. По ее словам, мужчина очень изменился, поэтому она решила обратиться за помощью к психотерапевту, чтобы понимать, как правильно наладить общение с мужем-военным.

Однако обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов решил обратить внимание общественности не только на психологические проблемы в отношениях пары, но и сексуальные.

"Для Маши очень важно транслировать себя как успешную бизнес-леди, прекрасную мамУ, страстную женщину. Она любой ценой будет формировать такой образ, чтобы общество воспринимало ее идеальной. В ее видении это рабочая схема, которую можно монетизировать. Это все понятно. Ты выкладываешь видео, как прошел твой день, как ты готовишь сыну еду, как 24 августа вы смотрели на сожженую вражескую технику в центре Киева. Но если посмотреть видео внимательно, то можно заметить, как Тимур готовил еду с Марией. В какой-то момент он начинает ее зажимать, лапать, раздевать. Идут вот эти взрослые игры, сами понимаете какого характера", - говорит Беспалов.

Он считает, что такой контент обычно публикуют на других сайтах с подобной тематикой. Поэтому у него возник вопрос, с какой целью Ефросинина опубликовала это видео.

"От наших сплетников я услышал такую теорию: чем меньше у женщины насыщенная интимная жизнь - тем больше она будет пытаться транслировать социуму, что у нее все идеально, нет никаких проблем. То есть, идем от обратного: она показывает, что у нее все прекрасно, а на самом деле все очень-очень плохо", - добавил Богдан.

Напомним, ранее Ефросинина с болью рассказала о годовщине свадьбы.

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