"Оригинально и забавно": Колин Фаррелл рассказал о роли Пингвина в "Бэтмене"

По словам актера, его персонажу не нужно "много играть" в предстоящем фильме.

Ирландский актер Колин Фаррелл раскрыл некоторые подробности своей роли Пингвина в новом фильме о «Бэтмене» из киновселенной DC.

Читайте такжеЗвезда "Лиги справедливости" рассказал об алкоголизме и отказе от роли БэтменаКак заявил он в интервью GMA, его персонажу не нужно «много играть» в предстоящем фильме, и это не будет главный злодей киноленты.

«И у меня не так уж много дел. У меня есть определенная роль в фильме… Есть пара очень вкусных сцен, которые я знаю, и это мое творение, и я не могу дождаться, когда вернусь», – отметил он.

При этом Колин признался, что роль подходит ему просто идеально: «Я чувствую, что это именно то, что у меня раньше не было возможности исследовать. Это оригинально и забавно. Но я только в начале пути».

Ранее УНИАН писал, что новый фильм о «Бэтмене» выйдет не раньше 25 июня 2021 года.