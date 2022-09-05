Украинская певица Настя Каменских только недавно вернулась домой. Украину она покинула еще до 24 февраля вместе со своим мужем Потапом, мамой и свекровью. Незадолго до полномасштабного вторжения они улетели отдыхать, за что потом получили волну критики - подписчики уверены, что звезды якобы знали о наступлении и решили спрятаться. Каменских дала интервью "ЖВЛ" и рассказала о жизни тогда и сейчас.
"Мы поехали в Мадрид и взяли мам, потому что после смерти отца я стараюсь часто вывозить свою маму куда-то. Она очень скучает, ей тяжело. Когда ты берешь одну маму, другую ты не можешь не взять, у нас так принято в семье. И они поехали. Я не знаю, как так вселенная распорядилась, почему мы оказались в другом месте", - сказала NK.
После того как стало известно о полномасштабном вторжении, Настя с Потапом начали помогать Родине на расстоянии. Немного отойдя от новостей NK решилась давать благотворительные концерты по миру. Путешествовала по Европе и Латинской Америке.
"Леша туда, я туда. У него другой благотворительный проект, которым он начал заниматься, разрабатывает очень много, еще и концерты. Он тоже был во многих странах. Наша семья собрала 75 миллионов гривень за все это время. М мы будем продолжать", - резюмировала Каменских.
Это еще больше сблизило их отношения с супругом.
"Так как ты аккумулируешься. Конечно, мы такие стали, можно сказать, партнеры, такие, мистер и миссис Смит", - добавила жена Потапа.
Напомним, Настя Каменских в соблазнительном образе представила клип на песню "Кришталь".