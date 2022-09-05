24 февраля Каменских со своим супругом была за границей, куда накануне полетела, чтобы отдохнуть.

Украинская певица Настя Каменских только недавно вернулась домой. Украину она покинула еще до 24 февраля вместе со своим мужем Потапом, мамой и свекровью. Незадолго до полномасштабного вторжения они улетели отдыхать, за что потом получили волну критики - подписчики уверены, что звезды якобы знали о наступлении и решили спрятаться. Каменских дала интервью "ЖВЛ" и рассказала о жизни тогда и сейчас.

"Мы поехали в Мадрид и взяли мам, потому что после смерти отца я стараюсь часто вывозить свою маму куда-то. Она очень скучает, ей тяжело. Когда ты берешь одну маму, другую ты не можешь не взять, у нас так принято в семье. И они поехали. Я не знаю, как так вселенная распорядилась, почему мы оказались в другом месте", - сказала NK.

После того как стало известно о полномасштабном вторжении, Настя с Потапом начали помогать Родине на расстоянии. Немного отойдя от новостей NK решилась давать благотворительные концерты по миру. Путешествовала по Европе и Латинской Америке.

"Леша туда, я туда. У него другой благотворительный проект, которым он начал заниматься, разрабатывает очень много, еще и концерты. Он тоже был во многих странах. Наша семья собрала 75 миллионов гривень за все это время. М мы будем продолжать", - резюмировала Каменских.

Это еще больше сблизило их отношения с супругом.

"Так как ты аккумулируешься. Конечно, мы такие стали, можно сказать, партнеры, такие, мистер и миссис Смит", - добавила жена Потапа.

Напомним, Настя Каменских в соблазнительном образе представила клип на песню "Кришталь".

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