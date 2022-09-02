Поклонники в восторге от клипа NK, в комментариях много лестных отзывов.

Украинская певица Настя Каменских, она же NK, презентовала новую видеоработу на песню "Кришталь".

Соответствующее видео появилось на официальном YouTube-канале поп-исполнительницы. Оказывается, клип был снят еще в середине февраля, а его выход планировался в марте. И вот наконец эта работа увидела свет.

"Кришталь" – это песня о тернистом пути любви. В ней изначально был заложен немного другой смысл. Но я поняла, что сейчас она зазвучала совсем иначе. Потому что, несмотря на романтизацию отношений в это нелегкое время, есть и другая сторона, с которой сталкиваются лишь некоторые пары. Момент, когда близкие люди вдруг становятся чужими и перестают слышать друг друга. Это все отдаляет", - пояснила Каменских смысл видеоклипа.

Новая видеоработа вышла с отметкой 16+, в ней Настя предстала в довольно соблазнительных образах - с "экстремальными" разрезами и декольте на платьях.

Поклонники в восторге от клипа NK, в комментариях много положительных отзывов: "Настя в клипе невероятная", "Хорошая песня и видео", "Вау!".

Ранее Настя Каменских выступила на концерте, приуроченном Дню Независимости Украины. Там она исполнила главные свои песни военного времени, среди которых и первая написанная с 24 февраля песня "Я - Україна".

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