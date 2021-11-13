Поклонники телеведущий разделились на два лагеря.

Украинская телеведущая Катя Осадчая опубликовала в своем инста-блоге несколько кадров из новой осенней фотосессии и рассорила своих поклонников.

В кадре звезда предстала в черном платье с длинным рукавом и глубоким декольте. Также Осадчая надела стильное золотое колье с жемчугом. Отметим, Катя всегда обладала стройной фигурой и смогла сохранить свое тело в хорошей форме после рождения троих детей.

Читайте такжеСветская львица Пэрис Хилтон впервые вышла замужТак, новые фото Осадчей вызвали жаркие споры в сети среди ее поклонников. Они разделились на два лагеря. Кто-то поддержал Катю, а кто-то захейтил ее новые фото.

"Если интересует мнение рядового читателя ленты, то фото неудачное, будто живот болит, а в ч/б декольте совсем неудачно выглядит. Вы роскошная женщина, но эти фото не очень", "Зачем себя так засушивать?", "Кости будто светятся, вам так не кажется? Или может ракурс не тот", "Похожа на американскую актрису", "Бомбическая", "Невероятная", "Ваша естественность завораживает", - разделились во мнениях пользователи сети.

Напомним, ранее Катя Осадчая похвасталась машиной за 3 миллиона гривень.

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Автор: Диана Могилевич