Игорь Кондратюк выступил за обрыв всех связей со страной-агрессором.

Артистов, которые выступают в Российской Федерации, не надо пускать в Украину. Киеву следуют прекратить транспортное сообщение со страной-агрессором и оборвать экономические связи.

Об этом заявил продюсер Игорь Кондратюк в комментарии OBOZREVATEL относительно инициативы Олега Собчука взимать в пользу армии 80% налогов с украинских звезд за концерты в РФ.

По его словам, такое сотрудничество - "извращение". Кроме того, продюсер указал, что даже официальный кассовый сбор не покажет, сколько заработал артист на самом деле.

"80% – это неправильная история. Возможно, уместнее установить фиксированную сумму, но я не представляю, как это юридически сделать", – заявил Кондратюк.

Читайте такжеКондратюк показал свое фото из больницы и обратился к антивакцинаторам: "Определяйтесь, потому что может быть поздно"При этом он отметил, что артисты ничем не отличаются от украинских заробитчан в РФ, поэтому неправильно вводить такой налог только для них. В то же время Кондратюк указал, что необходимо и вовсе запретить транспортное сообщение с Россией и оборвать все связи, в том числе экономические, а российских звезд и вовсе не пускать в Украину.

"Концерты у нас сейчас преимущественно корпоративные. Чтобы их искать, нужно постоянно пересматривать социальные сети тех, кто там был. Они не привязаны к дате", – объяснил продюсер.

Как ранее сообщал УНИАН, Игорь Кондратюк раскритиковал Ани Лорак и Светлану Лободу за выступления в Украине, так как с 2014 они живут и работают в РФ. А также он высказался об украинцах, которые ходят на концерты к российским артистам.

Позже он создал петицию на сайте президента Владимира Зеленского, в которой требует запретить концерты российских звезд в Украине.

Автор: Анастасия Горбачева