По словам Регины, 15 лет она предпочитала молчать о своей болезни.

Известная украинская певица и телеведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко, переехавшая в Россию, рассказала о болезни, с которой живет с 14 лет.

Читайте также"Деградация на лицо": Регина Тодоренко в "голом" белье раззадорила поклонниковКак написала звезда на своей странице в Instagram, у нее - сколиоз.

Она рассказала, что такой диагноз ей поставили ещё в 14 лет, и тогда она была растеряна и испугана. Она прошла через хирургическое вмешательство, лечение, лечебную физкультуру.

"Инвалидность оформлять будете? Получите пенсию, ежемесячные доплаты, налоговые послабления, пособия", - вспоминает ведущая ужасный период в своей жизни.

По словам Регины, последующие 15 лет она предпочитала молчать о своей болезни, боясь показаться слабой, не такой, как все, боясь жалости к себе.

Также Тодоренко рассказала, как несколько лет она в тревел-шоу "Орёл и Решка" испытывала на прочность свой позвоночник: носила тяжелый рюкзак, предпочитала обувь на высоком каблуке, не отказывала себе в экстремальных развлечениях. И после каждого такого выпуска ждала от мамы.

"Доченька, тебе ведь все это нельзя, прошу тебя". Говорю: "Видишь мам, мне нельзя, а у меня получилось". По такому принципу живу много лет. Мне нельзя, а я иду наперекор всем запретам. Возможно, чтобы почувствовать себя нормальной, хотя какая тут "нормальность", когда перманентно живешь с болью... Я, правда, не знаю, что такое жить без боли в спине, но когда увлечена работой, забываю о неприятных ощущениях", – подытожила Регина.

Регина Тодоренко: чем она известна

Тодоренко родилась в Одессе в 1990 году. Стала знаменитой благодаря программе "Орел и Решка", где работала в качестве ведущей.

Осенью 2018 года вышла замуж за российского певца Влада Топалова. В декабре того же года у пары родился сын.

На сегодня Регина живет и работает в России, она не раз попадала в скандалы из-за своих заявлений, в частности, о домашнем насилии.

Автор: Ольга Робейко