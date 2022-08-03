Оказывается, что малышку зовут Матильда, а не Тильда, как все думали.

Известная певица Светлана Лобода долго не могла определиться не только с позицией по войне в Украине, но и с именем младшей дочери.

В 2018 году она родила девочку, отца которой держит в секрете. Тогда Светлана представила малышку как Тильду. Но только сейчас выяснилось, что Тильда - это уменьшительно-ласкательное от Матильда.

"Для тех, кому не дает покоя имя моей дочери. Моя дочь Тильда-Матильда. Тиллечка - уменьшительно-ласкательное", - написала Светлана в Instagram.

Вероятно, так Лобода сделала, чтобы подогреть интерес к мнимому роману с Тиллем Линдеманном. Когда родилась Тильда, многие поклонники были уверены, что именно рокер ее отец.

Добавим, что лицо 4-летней дочери певицы до сих пор никто не видел. Сама звезда говорит о том, что она еще не готова показывать ребенка. Ей нужно окрепнуть, тогда мир ее и увидит.

Напомним, ранее Лобода ответила на "разоблачение" скандальной журналистки на счет ее романа с Линдеманном.

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