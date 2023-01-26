В культовом сериале данная роль досталась актрисе из Измира Селен Озтюрк.

Если о любви Султана Сулеймана к Махидевран и Хюррем в популярном турецком сериале "Великолепный век" рассказано довольно подробно, то вот его отношения до них раскрыты не так полноценно.

Но эта история любви была не менее красивой и захватывающей. Так, ещё задолго до Махидевран, Султан Сулейман был влюблен в свою наложницу Гюльфем.

Гюльфем в сериале "Великолепный век"

Гюльфем перед зрителями предстала в образе мудрой, рассудительной, решительной и ответственной. В некоторых исторических сводках можно найти информацию о том, что ее имя переводится "уста, словно роза". Именно поэтому повелитель когда-то подарил Гюльфем целый розовый сад. Она была настолько восхищена подарком, что лично за ним ухаживала.

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У Сулеймана и Гюльфем даже был ребенок, однако он умер от оспы еще в маленьком возрасте. Как известно, данную трагедию они переживали уже раздельно.

Гюльфем Хатун в реальной жизни

Роль Гюльфем досталась Селен Озтюрк. Сегодня актрисе 42 года. Она практически не изменилась за годы после завершения съемок в популярном сериале. Судя по Instagram-блогу знаменитости, она продолжает свою актерскую карьеру и играет в театре.

Селен выглядит стройной, любит фотографироваться, нередко носит яркий макияж и посещает светские мероприятия.

Напомним, в сети показали, как в реальной жизни одевается Нигяр из "Великолепного века"

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