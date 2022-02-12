В соцсети певица разместила короткий ролик, в котором обратилась к поклонникам.

Вокруг персоны Аллы Пугачевой нередко возникают новости и сплетни о том, как она кому-то "перекрыла" дорогу на сцену, как она куролесила в молодости, как смогла влюбить в себя младшего на 27 лет Максима Галкина. И Примадонна чаще всего не отвечает на подобного рода информационные "бомбы", периодически взрывающие новостное пространство.

Но сегодня Алла Борисовна решила рассказать всем хейтерам и тем, кто интересуется, почему же она не отвечает своим завистникам. Видеоответ звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

"Дорогие мои друзья, меня все время спрашивают, почему я не реагирую на какие-то дурные высказывания в мой адрес. Я просто знаю одно правило: не надо мстить подлым людям, надо быть просто счастливой, и они этого не переживут!" - заявила с улыбкой на лице Пугачева.

Напомним, Пугачевой - 72 года, но, несмотря на свой возраст, она выглядит прекрасно. Многие СМИ пишут, что от прежней Аллы Борисовны почти ничего не осталось, а ее внешность - результат пластических операций и "уколов красоты".