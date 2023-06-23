Сейчас артистка находится в Соединенных Штатах, где учится в актерской школе.

Украинская певица и актриса Алина Гросу впервые за долгое время вышла на связь со своими фанатами. Знаменитость, которая сейчас учится в актерской школе в США, заговорила о теме финансов.

Как известно, после начала полномасштабной войны доходы во всех сферах, в том числе и в шоу-бизнесе, существенно упали. Затронуло это и Гросу, поэтому сейчас она отказывается от больших вложений в свое творчество. Например, свой крайний клип "Грозами" она снимала на телефон и монтировала собственноручно.

"Я чрезвычайно не люблю делиться своими благотворительными делами здесь, в соцсетях, потому что со стороны, когда публичные люди это делают, чаще все выглядит как пиар. Но когда не рассказывают ничего, кажется, что они безразличны ко всему человеческому... Сейчас все заработанные средства я направляю на помощь, ведь считаю, что не время тратить средства на клипы, платья, салоны красоты и праздники. Сегодня есть более важные дела", - поделилась Алина.

Она добавила, что помогла нескольким семьям из Херсонщины, которые из-за агрессии РФ остались без жилья.

"В который раз убедилась, что наши люди - сильнейшие люди в мире! Каждую историю, которую я узнала от этих семей, пережила эмоционально сама", - добавила Гросу.

В то же время звезда утверждает, что никаких сборов ни она, ни ее команда не ведут. Она также уточнила, что скоро приедет в Украину.

Алина Гросу - Грозами: клип

Напомним, Алина Гросу похвасталась братом-красавчиком.

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