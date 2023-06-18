Они встретились в США.

Украинская певица Алина Гросу недавно переехала в Соединённые Штаты Америки, где встретилась со своим братом Артуром Волосом.

Известно, что парень давно живет в Чикаго, и именно он вдохновил знаменитость переехать в Америку на учебу.

Так, на общем фото они позировали в объятиях друг друга. Гросу в нежном платье и легкой курточке нежно облокатилась на брата, а он ее приобнял за талию.

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"Солнышко, которое я так редко вижу. Мой брат", - подписала фото певица.

Отметим, сейчас Алина Гросу находится в Лос-Анджелесе, где учится в университете на театральном факультете. С близкими знаменитость практически не видится.

Более того, недавно Гросу говорила, что старается экономить. Поэтому пока не снимает новые клипы, а лишь радует поклонников песнями. Однако звезда пообещала, что эта пауза не будет длительной.

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