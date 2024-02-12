Артистка очень счастлива на опубликованных кадрах.

Известная украинская певица MamaRika в годовщину свадьбы с мужем Сергеем Середой решила вспомнить сказочное торжество бракосочетания, которое прошло в Тайланде.

Пара расписалась четыре года назад. До этого они несколько лет встречались. Свадьбу они решили устроить с размахом в Тайланде, прямо на берегу океана.

MamaRika была одета в белое полупрозрачное платье с длинным рукавом и обнаженной зоной декольте. А вот Середа надел костюм из штанов в полоску и жилетки.

На свой праздник они пригласили видеографа, который запечатлел этот счастливый для пары момент. Они крутились перед камерой, показывали свои кольца и нежно целовались.

К слову, в августе 2021 года у знаменитостей родился сын, которого назвали Давидом. Поклонники желают паре родить еще девочку.

Напомним, ранее блогер Богдан Беспалов сообщил, что Анна Тринчер воссоединилась с экс-мужем Волошиным. По его словам, они снова вместе, но ненадолго.

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