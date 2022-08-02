Они долго боролись за жизнь, но из-за онкологии она оборвалась.

Недавно весь украинский шоу-бизнес сотрясла новость о смерти актрисы и телеведущей Русланы Писанки. Она долго молчала о своей болезни, а то, что у нее онкология украинцы узнали уже после ее смерти. Женщина лечилась в Германии, но даже европейская медицина не помогла ей побороть рак.

Сегодня УНИАН расскажет еще о пяти известных украинских людях, умерших от онкологии.

Вера Бочкур

Популярная блогерша Вера Бочкур боролся с недугом вместе со своим сыном. Когда мальчику было всего 4 месяца, врачи диагностировали у него рак. Тогда Вера решила стать донором для сына, так как ему требовалась пересадка печени. Когда она прошла обследование, то и ей сообщили о том, что у нее есть онкология. Так и началась их совместная борьба за жизнь. К счастью, малыш смог побороть болезнь, а вот его мама умерла.

Богдан Ступка

В 2012 году от рака костей скончался знаменитый актер Богдан Ступка. Четыре месяца он боролся с онкологией, но победить ее ему так и не удалось. Он умер в возрасте 70 лет.

Павел Павлик

Сын известного украинского артиста Виктора Павлика умер от рака позвоничника в возрасте 21 года. Он лечился не только в Украине, но и в Израиле. А последние месяцы жизни парень провел в Одессе.

Евгений Огир

Продюсер Евгений Огир умер от рака желудка. Его супруга, певица Тина Кароль была с ним, когда он боролся с онкологией. Но ему не удалось победить рак. Это трагическое известие застало Кароль буквально перед ее выступлением. Но она не отказалась петь на сцене. Звезда вышла и исполнила свою песню "Выше облаков", которая в одно мгновенье обрела совсем другой смысл. Скрыть своих слез ей не удалось.

Марина Куклина-Май

Звезда сериалов "Женский врач" и "Пес" Марина Куклина-Май также умерла от онкологии. На момент смерти ей было всего 33 года. Она была талантливой актрисой, поэтому мир кино потерял не только хорошего человека, но и настоящую звезду.

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