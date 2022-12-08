Лидером в этой номинации стала южнокорейская девичья группа Blackpink.

Американский журнал Time назвал артиста 2022 года. По мнению редакторов, этого звания достойна южнокорейская девичья группа Blackpink, которая и украсила обложку последнего номера.

Известно, что группа была сформирована в 2016 году. Коллектив состоит из четырёх участниц: Джису, Дженни, Розэ и Лисы. Дебют состоялся 8 августа 2016 года с сингловым альбомом Square One.

По состоянию на 2022 год Blackpink является наиболее популярной K-pop гёрл-группой, чьи альбомы достигли наивысших позиций в Billboard Hot 100 и Billboard 200.

В интервью Time девушки рассказали, что родились в разных городах, что позволяет комбинировать культуры в своей музыке. Известно, что солистки выступают не только в группе, но и сольно.

Кроме того, группа отправится во второе мировое турне в конце текущего года.

Blackpink - Pink Venom

Blackpink - Shut Down

Blackpink - How You Like That

Blackpink - Ice Cream

Blackpink - Kill This Love

Напомним, ранее Time назвал топ-10 лучших песен 2022 года.

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