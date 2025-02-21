Артистка рассказала о симптомах болезни.

Известная украинская певица Наталья Могилевская пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка сообщила, что она серьезно заболела и рассказала о симптомах заболевания.

Печальной новостью для своих поклонников знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. В посте она указала, что у нее был сильный жар, температура поднялась до 40 градусов, а также ей досаждает кашель. По словам исполнительницы, последний раз подобные симптомы у нее были еще в детстве.

Она показала фото, на которых было видно саму Наталью и термометр. В то же время звезда не раскрыла, какой диагноз ей поставили врачи, но, вероятно, в ближайшее время она не будет появляться в соцсетях и будет заниматься лечением.

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"У меня температура 40. Кашель захлебывающийся такой, что боюсь выкашлять внутренние органы. Последний раз такое было в 6 классе. Врачи выписали традиционные противовирусные препараты и рекомендуют потерпеть и подождать. Есть ли какой-то один укол, который все может остановить?", - написала Могилевская.

В дополнение, певица обратилась также к фанатам. Она призвала их быть внимательными, заботиться о себе и беречь свое здоровье.

"Берегите себя. Избегайте стресса, укрепляйте иммунитет. Здоровье - самое ценное, что у нас есть!" - подчеркнула исполнительница.

Напомним, ранее Наталья Могилевская призналась, почему скрывает своего мужа. Знаменитость отметила, что ее избранник Валентин, с которым она находится в отношениях уже почти три года и воспитывает двух приемных дочерей, избегает публичности.

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