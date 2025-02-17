Наталья Могилевская призналась, почему скрывает своего мужа

По ее словам, он не хочет публичности.

Певица Наталья Могилевская неоднократно рассказывала, что сейчас счастлива. В начале полномасштабного вторжения она познакомилась с мужчиной по имени Валентин, у них завязались отношения, а затем они удочерили детей.

За этот период в их жизни произошло много событий, за которыми наблюдала вся Украина. Однако до сих пор остается загадкой, как выглядит любимый мужчина Могилевской.

В интервью "ТЕТ" артистка призналась, что ее супруг не хочет публичности, а она уважает его решение.

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"Мой любимый не хочет, я уважаю его решение. Он не публичный человек, хотя он очень симпатичный и мы классно смотримся рядом", – поделилась Наталья.

Она добавила, что Валентин посещает ее концерты, а иногда даже смотрит стоя, потому что нет билетов.

"Он был на примерно 150 моих спектаклях. Иногда он стоя смотрит, потому что нет билетов. Я не знаю, как он это выдержал, это любовь точно. Эта война ужасная, страшная. Она вместе с тем ужасом, что принесла, принесла самое большое счастье в жизни мне, самую большую любовь, единство, милосердие", – добавила артистка.

Напомним, ранее Наталья Могилевская похвасталась подарком от мужа в День всех влюбленных.

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