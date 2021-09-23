Певица вызвала восторг в сети.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в своем инста-блоге новый снимок, на котором предстала в будуарном платье.

Звезда надела черное шелковое платье длины миди, которое идеально подчеркнуло ее фигуру. "Изюминкой" образа стало глубокое декольте и лаконичное украшение в виде подвески. Также Каменских надела утонченный браслет и нанесла на лицо легкий макияж с акцентом на розовые губы.

"Очень красивая", "Секси", "Вау", "Огонь", "Супер", "Шикарная женщина", - пишут пользователи сети в комментариях.

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Настя Каменских - это украинская певица, которая обрела популярность, выступая в дуэте с Потапом. 10 лет пара завоевывала сердца зрителей, а потом группа распалась. Потап начал более активно заниматься своей группой MOZGI, а Настя ушла в сольное плаванье под псевдонимом NK. Летом 2020 года звезда представила свой первый сольный испаноязычный альбом Eclеctica.

В мае 2019 года Потап и Настя Каменских поженились. Они живут в собственном частном доме под Киевом. По соседству с ними живут Юрий Горбунов и Катя Осадчая.

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Автор: Диана Могилевич