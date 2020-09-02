Певица показала новые фото.

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографии, где позирует в купальнике.

На снимке девушка предстала в раздельном купальнике с анималистическим принтом. Изюминкой фото стал кусочек арбуза, который Настя то засасывала, то просто облизывала.

"Пошло. Ужас", "Вам звездам уже нечего показывать, уже начинаете пошлость включать", "Я думаю, ты м*нет делаешь просто супер", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич