Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографии, где позирует в купальнике.
На снимке девушка предстала в раздельном купальнике с анималистическим принтом. Изюминкой фото стал кусочек арбуза, который Настя то засасывала, то просто облизывала.
"Пошло. Ужас", "Вам звездам уже нечего показывать, уже начинаете пошлость включать", "Я думаю, ты м*нет делаешь просто супер", - написали фанаты.
Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
Певица показала фото / instagram.com/kamenskux
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