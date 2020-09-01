Модель опубликовала новые фото.

Известная модель Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии, на которых позирует в купальнике.

Девушка предстала в белом бюстгальтере с пышными рукавами и открытыми плечами, а также в черных трусиках с завышенной посадкой. При этом звезда позировала спиной к камере, чтобы со всех ракурсов показать свою пышную попу.

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Автор: Диана Могилевич