Модель показала фото / instagram.com/demirose

Девушка предстала в белом бюстгальтере с пышными рукавами и открытыми плечами, а также в черных трусиках с завышенной посадкой. При этом звезда позировала спиной к камере, чтобы со всех ракурсов показать свою пышную попу.

Модель показала фото / instagram.com/demirose
Модель показала фото / instagram.com/demirose

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Автор: Диана Могилевич